На полигоне в Днепропетровской области тушат пожар

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Вторник, 18 июля 2017, 09:40

В Днепропетровской области продолжают тушение пожара на территории военного полигона в/ч А1363, что вблизи пгт Гвардейское.

Возгорание на полигоне в Новомосковском районе произошло в 10:42 понедельника, 17 июля, отмечает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным данным, в результате проведения учебных стрельб загорелась сухая трава и лесная подстилка отдельными очагами на площади около 20 га.

В 20:40 пожар был локализован на площади около 30 га.

Впрочем, по состоянию на утро вторника тушение пожара продолжается. 

К работе привлечены 12 единиц техники и 142 человека, отмечают спасатели.

На месте событий работает оперативная группа Главного управления ГСЧС в области во главе с и.о. начальника ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Игорем Логвиненко.

Темы: стихийное бедствие ГСЧС
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