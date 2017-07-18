На полигоне в Днепропетровской области тушат пожар

В Днепропетровской области продолжают тушение пожара на территории военного полигона в/ч А1363, что вблизи пгт Гвардейское.



Возгорание на полигоне в Новомосковском районе произошло в 10:42 понедельника, 17 июля, отмечает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.



По предварительным данным, в результате проведения учебных стрельб загорелась сухая трава и лесная подстилка отдельными очагами на площади около 20 га.



В 20:40 пожар был локализован на площади около 30 га.



Впрочем, по состоянию на утро вторника тушение пожара продолжается.

К работе привлечены 12 единиц техники и 142 человека, отмечают спасатели.



На месте событий работает оперативная группа Главного управления ГСЧС в области во главе с и.о. начальника ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Игорем Логвиненко.