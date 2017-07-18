В Крыму обвиняют Украину в "туристической блокаде"

В аннексированном Россией Крыму считают, что украинские власти пытаются помешать поездкам украинских туристов на крымские курорты.

Глава регионального межнационального комитета Заур Смирнов сказал "РИА Новости", что "Киев предпринял попытку организовать новую блокаду полуострова, на этот раз туристическую".

"Наши источники из числа служащих госпогранслужбы Украины сообщают о том, что получили от киевского руководства команду создавать искусственные препятствия", – заявил он.

По мнению Смирнова, такие меры "продиктованы страхом" того, что украинцы увидят реальную обстановку в Крыму, а не "киевскую пропаганду".

"Мы рады видеть украинских туристов в Крыму, где для всех отдыхающих созданы комфортабельные условия и гарантирована безопасность", – утверждает он.

"Но попытка Киева блокировать поездки своих граждан нас не пугает, так как Крым не зависит от украинского туриста", – заявил Смирнов.

17 июля крымское погрануправление ФСБ РФ заявило, что украинцы часами стоят на пограничных пунктах, ожидая в километровых очередях проезда в Крым. Якобы 15 июля "из-за препятствий украинской стороны" люди тратили на "Чонгаре" порядка 13 часов.

Со совей стороны, украинские пограничники заявили 17 июля, что оккупанты Крыма создают искусственные очереди на административной границе.

"Новую неделю уже традиционно оккупанты начинают с создания искусственных очередей", – сказал в понедельник "Крым. Реалии" помощник начальника Азово-Черноморского регионального управления по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины Максим Сорока.

Он заявил, что в очереди на въезд в Крым возле КПВВ "Чонгар" на тот момент ожидали 80 автомобилей, в районе контрольных пунктов "Каланчак" и "Чаплинка" очередей не было, пешеходных очередей также не наблюдалось.

Украинские пограничники заявляли также о снижении пассажиро-траспортного потока через админграницу в сравнении с прошлым годом.

Возникновение очередей они связывали с тем, что российские службы замедлили пропускные операции на своих пунктах пропуска напротив украинских КПВВ.

Как известно, с момента аннексии Крыма Россией в начале 2014 года на админгранице между материковой Украиной и полуостровом работают три контрольных пункта въезда/выезда – "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплинка".