В Италии задержанный Маркив давал показания на предварительном допросе

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Вторник, 18 июля 2017, 11:36

В Департаменте консульской службы заявляют, что в понедельник итальянский суд не рассматривал по существу дело арестованного в Италии военнослужащего Нацгвардии Виталия Маркива, а потому консула не было.

Об этом "Украинской правде" сообщил директор департамента консульской службы Сергей Погорельцев.

"17 июля суд провел предварительный допрос задержанного. Суд не рассматривал дело по существу", - отметил он.

"Поэтому, согласно регламенту суда, консул Украины не присутствовал в зале суда. Но он встретился с Маркивым и адвокатом", - добавил он.

Ранее сообщалось, что накануне в понедельник Маркива допрашивали 6 часов, сторона защиты заявила о невиновности подозреваемого и отсутствие прямых доказательств его причастности к факту гибели итальянского фоторепортера.

Дело продолжат рассматривать в сентябре, до тех пор Маркив будет находиться за решеткой.

Как известно, полиция Италии арестовала гражданина Украины Виталия Маркива по подозрению в причастности к гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелле и его российского партнера Андрея Миронова 2014 года у Славянске.

Украинская правда

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