Каплин поведал свою версию конфликта: радикакалы избили людей

Народный депутат от БПП Сергей Каплин заявляет, что обратится в Генеральную прокуратуру и Национальное антикоррупционное бюро с заявлениями об избиении своих активистов в Киеве.



Так в своем Facebook он прокомментировал стычку с представителями Радикальной партии.



"Ляшко устроил договорняк с судьей, чтобы избежать ответственности за совместительство.

В Печерский суд он прибыл с пьяным Мосийчуком, который топтался по флагам СДП и Соцпартии, радикакалы избили людей, готовим заявления в ГПУ и НАБУ", – пишет нардеп.



Как сообщалось, во вторник под Печерским судом в Киеве произошла стычка депутатов от Радикальной партии Игоря Мосийчука и от БПП Сергеем Каплин.



Мосийчук заявил, что "краснорожие наемники олигархов" устроили провокацию, поэтому он "дал им звиздюлей" и "заплевал рожу Каплину". "Радикал" также сфотографировался с флагом социалистов, по которому потоптался.

Как известно, 18 июля Печерский суд должен рассмотреть представление Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в отношении главы Радикальной партии Олега Ляшко. НАПК обвиняет его в совмещении выполнения депутатских функций с работой главным редактором газеты "Политика".

Мосийчук утверждает, что газета не выходит "уже около 10 лет".

В своей декларации Ляшко задекларировал 33,33% корпоративных прав на ЗАО "Редакция газеты" Политика ".

Сергей Каплин прошел в парламент на выборах 2012 года от "УДАРа" по 144-му округу. В 2014-м он повторил это достижение на том же округе, но уже от БПП.

23 февраля 2016 года он заявил о выходе из фракции БПП, однако так из нее и не вышел.

Каплин возглавляет Социал-демократическую партию. В июле 2017 года социалисты и социал-демократы создали объединенный совет, который возглавил Каплин, и заявили, что готовят совместный съезд.

Украинская правда