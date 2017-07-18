Синютка предположил, кто мог сбросить в Киевской области львовский мусор
Председатель Львовской облгосадминистрации считает, что львовский мусор в Киевской области незаконно выгрузили для дискредитации Львова.
Об этом он заявил в эфире "112 Украина".
"На самом деле я вижу, что это попытка полностью дискредитировать. Потому что мы, во-первых, почистили город. И, во-вторых, отладили систему вывоза. И нам меньше всего нужно, чтобы где-нибудь львовский мусор валялся по территории Украины, и дальше продолжалась дискредитация города Львова", - сказал председатель ЛОГА.
Синютка также отметил, что за время, когда функции вывоза мусора из Львова взяла на себя ЛОГА, был один факт незаконной выгрузки львовского мусора в Черкассах.
"И я хотел бы поблагодарить правоохранительные органы, так как выяснилось, что это частная компания со Львова наняла автомобиль, чтобы вывезти мусор со своей территории", - сказал руководитель администрации.
Синютка убежден, что в ситуации с выгрузкой львовского мусора в Киевской области также найдут компанию, которая это сделала.
"Потому что с 3 июля полностью весь мусор, который вывозится с территории Львова, проходит через весы, и мы фиксируем все номера автомобилей, их владельцев и маршрут, по которому они следуют", - добавил Синютка.
Он также отметил, что Львовская ОГА передаст правоохранителям всю информацию по автомобилям, которые вывозят мусор, и их маршрутам.
Кроме того, руководитель ЛОГА сказал, что администрация проверит, все ли автомобили выгрузили мусор согласно их маршруту.
Как известно, 17 июля в Киевской области обнаружили 40 тонн львовского мусора, который выгрузили на стихийной свалке.
Как сообщалось, Львовский городской совет 29 июня принял решение о передаче полномочий по утилизации отходов областной администрации.
Больше о мусорных перипетиях в городе читайте в материалах "Украинской правды": "Голодные игры Садового. Мусор да и все" и "Олег Синютка: Стратегия" взаимопомощи "- выглядеть обиженными и гонимыми".
14 июля львовская власть заявила, что очистила город от мусора.
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