Яценюк: НАТО – лучшая гарантия безопасности Украины

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Вторник, 18 июля 2017, 12:31

Экс-премьер Арсений Яценюк считает, что лучшей гарантией для безопасности Украины является членство в Североатлантическом альянсе.

Об этом он сказал на торжественном заседании Кабмина, посвященном 100-летию правительства Украины.

"Лучшая гарантия безопасности Украины - это членство Украины в НАТО. Не все страны-члены НАТО готовы к принятию такого решения. Украинский народ к этому готов. И именно поэтому Украине необходимо продолжать реформу вооруженных сил для того, чтобы Вооруженные силы Украины полностью соответствовали стандартам НАТО", - заявил Яценюк.

Как сообщалось, 8 июня Верховная Рада сделала приоритетом для Украины вступление в НАТО.

Темы: НАТО
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