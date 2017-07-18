Франция требует от России осудить боевиков за "Малороссию"

Париж призвал Россию выступить с осуждением заявления главарей боевиков "ДНР" о создании "государства" Малороссия.



Об этом заявили во вторник в МИД Франции, передает "Интерфакс-Украина".



"Мы призываем Россию осудить этот факт, который представляет собой нарушение Минских соглашений и предательство духа переговоров в нормандском формате", - говорится в заявлении французского внешнеполитического ведомства.

В нем отмечается, что "Франция остается привержена принципу полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в ее признанных международным сообществом границах".

В МИД Франции также призвали Россию "усилить действия, чтобы положить конец этому конфликту".

Как известно, главарь ОРДО Александр Захарченко предложил вместо Украины создать государство "Малороссии".

Главари боевиков ОРЛО открестились от "Малороссии".

В свою очередь президент Порошенко заявил, что Захарченко - не политик, а марионетка Кремля.



Немецкое федеральное правительство осудил заявления главаря сепаратистов "ДНР" Александра Захарченко по "основания Малороссии".