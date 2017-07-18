Лукашенко приедет в Украину на днях – вице-премьер

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Вторник, 18 июля 2017, 16:00

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетит Украину до 22 июля.

Об этом сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко на заседании межправительственной украинско-белорусской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, передают "Українські новини".

"Через два дня будет официальный визит нашего президента Александра Григорьевича Лукашенко в вашу страну", – сказал он.

Семашко выразил надежду на плодотворные переговоры между президентами Беларуси и Украины.

На сайтах президентов Беларуси и Украины пока нет анонсов визита Лукашенко.

5 июля вице-спикер Верховной Рады Украины и участник мирных переговоров в Минске Ирина Геращенко сообщила, что Александр Лукашенко планирует вскоре посетить Украину.

Темы: Лукашенко Беларусь
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