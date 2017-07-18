Мосийчук заявил об иске к Каплину и показал фото с наркодиспансера

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Вторник, 18 июля 2017, 16:06

Нардеп Радикальной партии Игорь Мосийчук заявил, что обратится в суд с иском о защите чести и достоинства к народному депутату от БПП Сергея Каплина.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Цена иска, по его словам, – один миллион гривен.

"Дело в том, что эта шавка Левочкина и Фирташа обвиняет меня, что сегодня во Пещерным судом во время нашей схватки я был в состоянии алкогольного опьянения. Это абсолютная и циничная ложь", - написал он.

 

Мосийчук рассказал, что прибыв в Ивано-Франковск, в местном наркодиспансере прошел "полное медицинское обследование и сдал анализы крови и мочу на содержание алкоголя и наркотических веществ".

 

"Результат отрицательный. Не употреблял ни алкоголя, ни тем более наркотиков", - написал он.

Как известно, во вторник под Печерским судом в Киеве произошло столкновение депутатов от Радикальной партии Игоря Мосийчука и от БПП Сергеем Каплин.

Каплин заявил, что обратится в Генеральную прокуратуру и Национального антикоррупционного бюро с заявлениями об избиении своих активистов в Киеве.

Украинская правда

Темы: Верховная Рада суд Каплин
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