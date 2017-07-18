День в АТО: 10 обстрелов, 3 раненых, ВСУ отстреливались

Во вторник боевики совершили 10 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины. В результате этого трое украинских военных получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

Согласно информации, больше всего случаев нарушения тишины зафиксировано на Донецком направлении.

"Около часа ночи боевики из гранатометов и стрелкового оружия били по нашим опорным пунктам на шахте Бутовка. Почти в 2 ночи, применяя то же самое вооружение, бандформирования обстреляли украинские позиции в районе Авдеевки. В результате обстрела один наш военный получил пулевое ранение", - говорится в сообщении.

Также около 13 часов опорные пункты под Авдеевкой боевики накрывали из минометов калибра 82 миллиметра, гранатометов, стрелкового оружия.

Кроме того, в 11:00 незаконные вооруженные формирования выпустили 5 мин калибра 82 миллиметра по украинским защитникам в Песках. В результате этого обстрела осколочные ранения получили еще двое военнослужащих сил АТО.

"На Луганском направлении под вражеским огнем из стрелкового оружия и гранатометов оказались поселки Крымское и Донец", - рассказали в пресс-центре АТО, добавив, что ВСУ в течение дня 5 раз открывали ответный огонь.

Украинская правда