В ЕС заявили, что слова Захарченко о "Малороссии" противоречат "Минску"

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Среда, 19 июля 2017, 03:26

В Европейском Союзе заявляют, что слова боевиков о создании "Малороссии" противоречат цели Минских договоренностей по реинтеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Об этом сообщил представитель Евросоюза в комментарии УНИАН.

"Это противоречит цели Минских договоренностей по реинтеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей в Украине. Европейский Союз поддерживает продолжающиеся дипломатические усилия, чтобы двигаться в направлении полного выполнения Минских договоренностей, которые являются основой для устойчивого политического решения конфликта на основе уважения независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины", - заявили в ЕС.

Как известно, главарь ОРДО Александр Захарченко предложил вместо Украины создать государство "Малороссии".

Главари боевиков ОРЛО открестились от "Малороссии".

В свою очередь президент Порошенко заявил, что Захарченко - не политик, а марионетка Кремля.

Немецкое федеральное правительство осудило заявления главаря Захарченко про "основания Малороссии".

В Кремле заявили, что не знали об инициативе Захарченко создать "Малороссию".

Темы: ЕС "ДНР"
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