В ОБСЕ тоже отреагировали на "Малороссию"

Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, глава МИД Австрии Курц призвал пророссийских боевиков на Донбассе не ставить под угрозу выполнение Минских соглашений.

Об этом говорится в заявлении австрийского председательства в ОБСЕ, передает Укринформ.

"Я призываю все стороны конструктивно работать, используя существующие переговорные форматы, особенно Трехстороннее контактную группу, проявлять свой интерес и решать конкретные вопросы, касающиеся людей, живущих на востоке Украины", - заявил дипломат.

Курц заявил об обеспокоенности "провокационной риторикой, которая звучит из Донецка" - объявление "главы ДНР" Захарченко и создание "Малороссии".

Он также призвал стороны воздерживаться от любых конфронтационных заявлений и действий, которые ставят под угрозу выполнение Минских договоренностей и бросают вызов суверенитету и территориальной целостности Украины".

Как известно, главарь ОРДО Александр Захарченко предложил вместо Украины создать государство "Малороссии".

Главари боевиков ОРЛО открестились от "Малороссии".

В свою очередь президент Порошенко заявил, что Захарченко - не политик, а марионетка Кремля.

Немецкое федеральное правительство осудило заявления главаря Захарченко про "основания Малороссии".

В Кремле заявили, что не знали об инициативе Захарченко создать "Малороссию".