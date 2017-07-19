Маккейн: За Малороссию отвечает Россия, нужна новая стратегия

Американский сенатор Джон Маккейн, который возглавляет комитет по вооруженным силам, возлагает ответственность за проект "Малороссия" на президента России Владимира Путина.



Он считает, что угроз сохранять санкции недостаточно – США и Евросоюз должны усилить давление на Россию, но также нужно предоставить Украине летальное оружие для обороны.



"Амбиция Владимира Путина по восстановлению Российской империи сделала еще один шаг: пророссийские сепаратисты в Донецкой области Украины провозгласили независимое государство под названием царских времен "Малороссия" (Little Russia)", – говорится в заявлении Маккейна.



"Основную ответственность за это последнее грубое нарушение украинского суверенитета лежит на России Владимира Путина, от руководства, финансирования, войска и оружия которой полностью зависят сепаратисты", – заявил сенатор.



По словам Маккейна, провозглашение российского марионеточного государства на востоке Украины – это еще одно нарушение Россией минских соглашений.



Он убежден, что Путин стремится дестабилизировать власть в Киеве и помешать Украине реализовать свое евроатлантическое будущее.



"Соединенные Штаты и наши европейские союзники должны честно признать, что мы не смогли кардинально изменить расчеты России в отношении Украины в последние три года", – заявил сенатор.



"Если мы серьезно настроены на окончание кровопролития на востоке Украины, восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, нам следует мыслить и действовать по-новому, чтобы вынудить Россию изменить поведение", – считает Маккейн.



По его словам, недостаточно просто говорить, что санкции США и ЕС сохранятся до тех пор, пока Россия не вернет Крым и не выполнит минские соглашения, поскольку этот подход уже "провалился".



"Действуя вместе, Соединенные Штаты и наши европейские союзники должны разработать политику и стратегию для усиления дипломатических, экономических и военных последствий, которым будет подвергаться Россия, пока не выполнит свои обязательства по минским соглашениям", – предложил Маккейн.



"Здесь, дома, мы должны начать с отправки строгого "санкционного счета" России на стол президента и предоставления Украине оборонной смертельной помощи, в которой она нуждается для самозащиты", – добавил он.



Алена Рощенко, УП