Маккейн: За Малороссию отвечает Россия, нужна новая стратегия

1844 просмотра
Среда, 19 июля 2017, 10:04

Американский сенатор Джон Маккейн, который возглавляет комитет по вооруженным силам, возлагает ответственность за проект "Малороссия" на президента России Владимира Путина.

Он считает, что угроз сохранять санкции недостаточно – США и Евросоюз должны усилить давление на Россию, но также нужно предоставить Украине летальное оружие для обороны.

"Амбиция Владимира Путина по восстановлению Российской империи сделала еще один шаг: пророссийские сепаратисты в Донецкой области Украины провозгласили независимое государство под названием царских времен "Малороссия" (Little Russia)", – говорится в заявлении Маккейна.

"Основную ответственность за это последнее грубое нарушение украинского суверенитета лежит на России Владимира Путина, от руководства, финансирования, войска и оружия которой полностью зависят сепаратисты", – заявил сенатор.

По словам Маккейна, провозглашение российского марионеточного государства на востоке Украины – это еще одно нарушение Россией минских соглашений.

Он убежден, что Путин стремится дестабилизировать власть в Киеве и помешать Украине реализовать свое евроатлантическое будущее.

"Соединенные Штаты и наши европейские союзники должны честно признать, что мы не смогли кардинально изменить расчеты России в отношении Украины в последние три года", – заявил сенатор.

"Если мы серьезно настроены на окончание кровопролития на востоке Украины, восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, нам следует мыслить и действовать по-новому, чтобы вынудить Россию изменить поведение", – считает Маккейн.

По его словам, недостаточно просто говорить, что санкции США и ЕС сохранятся до тех пор, пока Россия не вернет Крым и не выполнит минские соглашения, поскольку этот подход уже "провалился".

"Действуя вместе, Соединенные Штаты и наши европейские союзники должны разработать политику и стратегию для усиления дипломатических, экономических и военных последствий, которым будет подвергаться Россия, пока не выполнит свои обязательства по минским соглашениям", – предложил Маккейн.

"Здесь, дома, мы должны начать с отправки строгого "санкционного счета" России на стол президента и предоставления Украине оборонной смертельной помощи, в которой она нуждается для самозащиты", – добавил он.

Алена Рощенко, УП

Темы: Донбасс США Росcия санкции
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Лукашенко обсудит с Порошенко Донбасс и приграничное сотрудничество 19 июля 2017, 10:28
В ОБСЕ тоже отреагировали на "Малороссию" 19 июля 2017, 08:31
Сутки в АТО: К вечеру ситуация обострилась, двое военных ВСУ погибли 19 июля 2017, 07:41
powered by lun.ua
Главные новости
Полиции Донецкой области назначили нового начальника
1-м замом Князева стал глава полиции Донецкой области
НАПК проверяет декларации мэра Ирпеня и вице-президента ГП "Антонов"
Хроника 19 июля. "Сын бога" Андрей Ющенко и двойник для Виктора Януковича
Все новости
Книги

"Великая магия": отрывок из новой книги Элизабет Гилберт

Здоровье

Почему летом надо менять постель каждую неделю