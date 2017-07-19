Лукашенко обсудит с Порошенко Донбасс и приграничное сотрудничество
Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит официальный визит в Украину 20-21 июля.
Как сообщает его пресс-служба, запланированы его переговоры с президентом Украины Петром Порошенко в формате "один на один" и в расширенном составе.
Ожидается, что главы государств обсудят развитие политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между Беларусью и Украиной.
"Основное внимание будет уделено текущему состоянию и перспективам взаимодействия в экономике, в том числе в таких сферах, как торговля, инвестиции, промышленная кооперация, нефтехимический комплекс, энергетика, сельское хозяйство, транспортно-логистическая отрасль, развитие межрегионального диалога", – говорится в анонсе.
"Планируется также согласовать подходы к дальнейшему развитию приграничного сотрудничества", – сообщает пресс-служба Лукашенко
"Одной из тем встречи станет урегулирование конфликта на востоке Украины, в чем Беларусь активно участвует, предоставляя переговорную площадку для сторон процесса", – сказано в сообщении.
Лукашенко и Порошенко обсудят ситуацию в регионе в целом, обменяются мнениями по международной проблематике.
По итогам переговоров в присутствии лидеров двух стран подпишут ряд документов.
Алена Рощенко, УП
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.