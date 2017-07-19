Полиции Донецкой области назначили нового начальника
Начальником главного управления Национальной полиции Донецкой области, вместо Вячеслава Аброськина, назначен Виталий Невгад.
Об этом сообщил в Twitter министр внутренних дел Арсен Аваков.
"Начальником полиции Донецкой области назначен полковник Невгад Виталий Викторович, ранее работавший заместителем главы полиции области", - написал он.
Как выяснила "Украинская правда" из декларации нового главы полиции региона, находясь на должности заместителя, он возглавлял следственное управление.
Также в документе говорится, что у Невгада есть жена и дочь, он имеет два земельных участка в Святошинском и Белоцерковском районах Киевской области, а также гараж в Белой Церкви. О жилье ничего не говорится.
Ездит Невгад, согласно декларации, на автомобили Nissan X-Trail.
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