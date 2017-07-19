Полиции Донецкой области назначили нового начальника

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Среда, 19 июля 2017, 10:35

Начальником главного управления Национальной полиции Донецкой области, вместо Вячеслава Аброськина, назначен Виталий Невгад.

Об этом сообщил в Twitter министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Начальником полиции Донецкой области назначен полковник Невгад Виталий Викторович, ранее работавший заместителем главы полиции области", - написал он.

 
Виталий Невгад
фото со страницы арсена авакова

Как выяснила "Украинская правда" из декларации нового главы полиции региона, находясь на должности заместителя, он возглавлял следственное управление.

Также в документе говорится, что у Невгада есть жена и дочь, он имеет два земельных участка в Святошинском и Белоцерковском районах Киевской области, а также гараж в Белой Церкви. О жилье ничего не говорится.

Ездит Невгад, согласно декларации, на автомобили Nissan X-Trail.

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Темы: Донецкая область полиция
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