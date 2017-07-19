Порошенко и президент Грузии в бинокль рассматривали базу пограничников РФ

Президент Петр Порошенко, который находится с визитом в Грузии, в среду вместе со своим грузинским коллегой Георгием Маргвелашвили посетил село Одзиси, расположенное на границе с Южной Осетией.

Об этом сообщает Інтерфакс-Україна.

В селе Одзиси президенты двух стран в бинокли рассматривали построенную несколько лет назад базу российских пограничников, расположенную в нескольких сотнях метров от возведеных по линии границы проволочных заграждений.

"Президент Порошенко сравнил положение в оккупированном регионе Грузии с ситуацией на Донбассе", - говорится в сообщении.

Порошенко заинтересовался гуманитарным положением местного населения.

"По линии разграничения в Цхинвальском регионе Грузии - гуманитарная катастрофа. Люди не имеют никакой надежды на один прогресс, пока там есть РФ", - сказано в твиттере президента.

За лінією розмежування у Цхінвальському регіоні Грузії - гуманітарна катастрофа. Люди не мають жодної надії на жоден прогрес, поки там є РФ. pic.twitter.com/1UcjzD67TR — Петро Порошенко (@poroshenko) July 19, 2017

Глава МИД Украины Павел Климкин, сопровождавший Порошенко заявил журналистам, что никакие компромиссы с Россией по "оккупированным территориям" невозможны.

"Мы продолжаем борьбу, потому что эта борьба не только за наши территории, но и наших граждан", - сказал он.