Черныш: На Донбассе нет качественной питьевой воды

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Среда, 19 июля 2017, 11:00

На Донбассе отсутствует качественная питьевая вода, а в Мариуполе есть угроза нехватки воды.

Об этом сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, передает "Интерфакс-Украина".

Министр отметил, что система очистки на Донбассе была построена еще в советское время, и сейчас там существует проблема высокого уровня минерализации воды.

"Сейчас уровень примесей в воде очень высокий и качественной питьевой воды в регионе нет в принципе", - сказал он.

Он также добавил, что по неподконтрольной территории проходит часть "Южнодонбасского водоканала", где он поврежден и который поставляет воду из Северского Донца в Мариуполь.

"Поставки воды упали, видимо, есть повреждения, но оценить их, а, тем более, ликвидировать мы не можем. Результат - система водоснабжения неэффективна: идут потери воды, электричества, падает качество воды", - отметил министр.

По его словам, поставки воды в Мариуполь упали до очень низкого уровня, и в городе могут испытывать потребность в питьевой воде, а та, что поступает – низкого качества.

При этом министр подчеркнул, что уменьшение поставок и нехватка объемов воды не означает, что население города останется совсем без воды.

Кроме того Черныш считает, что местные власти имеют ресурсы для решения вопроса водоснабжения.

Темы: Донбасс
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