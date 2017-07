Amnesty International: Расследуйте, кто убил Шеремета

Генеральный секретарь Amnesty International Салил Шетти требует найти убийц журналиста Павла Шеремета, которому подложили взрывчатку в машину в Киеве.



"Год с тех пор, как Павел Шеремет был убит взрывчаткой, заложенной в его машину, – и правосудия до сих пор нет", – написал он в Twitter.

"Расследуйте, кто убил Шеремета", – призвал Шетти.

#Ukraine: one year after journalist Pavel Sheremet was killed by a bomb in his car and still no justice. Investigate #WhoKilledSheremet! pic.twitter.com/7q5lOqSPpf