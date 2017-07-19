Amnesty International: Расследуйте, кто убил Шеремета

Генеральный секретарь Amnesty International Салил Шетти требует найти убийц журналиста Павла Шеремета, которому подложили взрывчатку в машину в Киеве.



"Год с тех пор, как Павел Шеремет был убит взрывчаткой, заложенной в его машину, – и правосудия до сих пор нет", – написал он в Twitter.

"Расследуйте, кто убил Шеремета", – призвал Шетти.

#Ukraine: one year after journalist Pavel Sheremet was killed by a bomb in his car and still no justice. Investigate #WhoKilledSheremet! pic.twitter.com/7q5lOqSPpf — Salil Shetty (@SalilShetty) July 19, 2017

Amnesty International отмечает, что Министерство внутренних дел Украины в письме от 19 мая 2017 сообщило, что досудебное расследование убийства Павла Шеремета "находится на контроле руководства Национальной полиции Украины".



Несмотря на большое количество следственных действий и массив обработанных видеоматериалов, следственная группа под руководством главы Нацполиции до сих пор не смогла идентифицировать виновных в убийстве.



Следствие также не предоставило убедительных доказательств ни одной из официальных версий убийства.



20 июля в 8 утра в месте, где год назад погиб Павел Шеремет – на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве, – соберутся люди почтить память известного журналиста.

Участники акции #РікБезПавла прошествуют к зданию СБУ, Администрации президента и Министерства внутренних дел, требуя расследовать убийство Шеремета.





Как известно, Павлу Шеремету подложили взрывчатку под автомобиль – он погиб от взрыва утром 20 июля в центре Киева. Следствие склоняется к версии о профессиональных мотивах убийства, но ни организаторов, ни исполнителей взрыва не установило.

Журналисты "Слідство.Інфо" в документальном фильме "Убийство Павла", опираясь на записи камер наблюдения в районе взрыва, установили: взрывчатку ночью заложила под авто женщина, ее прикрывал мужчина – они находились рядом с местом взрыва и утром 20 июля.



Кроме того, в ту ночь под домом, где жил Шеремет, стояли подозрительные красный "Мерседес" и серая "Шкода", водитель последней Игорь Устименкооказался бывшим сотрудником СБУ. В Службе безопасности заявили, что он не выполнял задач ведомства. 15 мая Устименко допросили.

В полиции признали, что допустили ошибки при расследовании убийства Шеремета.

Комитет защиты журналистов (CPJ) констатировал, что за год расследование убийства Шеремета не дало результатов – и предложил провести международное расследование. Там не исключают, что к убийству Шеремета могут быть причастны власти Беларуси, России и Украины.



Президент Петр Порошенко предложил включить международно признанного расследователя в украинскую следственную группу по делу Шеремета.

Алена Рощенко, УП