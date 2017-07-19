Кабмин ввел спецразрешения для адвокатов-иностранцев на въезд в Крым

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Среда, 19 июля 2017, 12:54

Кабинет министров Украины разрешил выдачу специального разрешения на въезд в оккупированный Россией Крым иностранцам для оказания правовой помощи.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передает "Интерфакс-Украина".

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман зачитал данное решение среди принятых правительством на заседании без обсуждения.

Кабмин дополнил перечень случаев, когда иностранным гражданам, либо лицам без гражданства дается специальное разрешение на въезд в Крым, нормами о необходимости предоставления правовой защиты лицам, права, свободы и законные интересы которых были нарушены органами оккупационной власти, их должностными и служебными лицами.

При этом выдача таких разрешений происходит исключительно по представлению и по согласованию с Министерством по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, которое информирует Министерство иностранных дел.

Такая же процедура применяется при выдаче спецразрешения на поездку в Крым иностранцам в составе независимых правозащитных миссий.

Как известно, украинцев за незаконное пересечение границы Украины могут оштрафовать, а иностранцам или лицам без гражданства - запретить въезд в Украину.

Российские адвокаты Марк Фейгин и Николай Полозов летают в Крым. Они являеются защитниками крымского татарина Ильми Умерова, второй защищает Ахтема Чийгоза.

Темы: Крым аннексия право
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