Новый корпус "Охамтдета" готов, пора закупать оборудование – Гройсман

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Среда, 19 июля 2017, 12:54

Общие строительные работы по возведению нового диагностического корпуса Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" завершены.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства 19 июля., сообщает "Интерфакс-Украина".

"Сейчас нужно, чтобы Министерство здравоохранения закупило необходимую мебель и оборудование и до конца года мы открыли "Охматдет" (новый корпус – ред.)", – сказал он.

Ранее премьер-министр прогнозировал, что новый корпус больницы начнет работу в ноябре-декабре 2017 года.

Темы: медицина медицина Минздрав Киев Гройсман
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