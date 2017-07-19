В Одессе судью облили зеленкой: она попала в больницу
Судью Хозяйственного суда Одесской области Ирину Малярчук госпитализировали после нападения неизвестных лиц.
Об этом сообщает 19 июля пресс-служба суда.
Инцидент произошел в среду возле автостоянки Хозяйственного суда Одесской области.
Двое неизвестных подбежали к судье и вылили жидкость зеленого цвета (вероятно бриллиантовый зеленый) на лицо и тело судьи, после чего скрылись в неизвестном направлении.
В связи с попаданием этой жидкости в глаза судьи, она была госпитализирована. Сотрудники суда вызвали полицию.
Проводятся следственные действия.
Руководство суда заявляет о вмешательстве в отправление правосудия и готовит соответствующие обращения в органы власти.
Украинская правда
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