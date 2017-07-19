Теперь крымчанам смогут списывать долги перед банками Украины

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Среда, 19 июля 2017, 15:10

Госдума Российской Федерации окончательно утвердила закон об уточнении правил погашения задолженности перед украинскими банками заемщиками, проживающими в аннексированном Крыму.

На заседании 19 июля российские депутаты приняли его в третьем чтении, сообщает "РИА Новости".

Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков ранее пояснял, что законопроект внесли, так как в Крыму "коллекторы" перекупили долги у банков Украины и "начали терроризировать местное население и предприятия".

Закон наделяет заемщика правом обратиться в Фонд защиты вкладчиков (ФЗВ), учрежденный Агентством по страхованию вкладов, чтобы не взаимодействовать с коллектором напрямую.

Фонд обязан проинформировать коллектора о наличии такого обращения, после чего коллектор должен все взаимодействия с заемщиком осуществлять уже через ФЗВ. При этом коллектор тоже обязан обратиться в ФЗВ и выяснить, есть ли обращение от заемщика, чтобы все взаимоотношения шли через фонд.

Даже если обращения от заемщика не было, фонд после обращения коллектора информирует заемщика, что он имеет право все взаимоотношения с кредитором вести через фонд.

Заемщик также вправе попросить о реструктуризации долга. Наблюдательный совет ФЗВ может принять решение вплоть до списания долга, если для этого есть основания.

Все процедуры по взаимоотношениям фонда и заемщиков будут определяться на уровне Крыма и Севастополя.

Для осуществления деятельности фонда Агентство по страхованию вкладов должно перечислить ему 1,5 миллиарда рублей.

В состав наблюдательного совета ФЗВ войдут 6 членов: четыре представителя Крыма, один представитель Севастополя и исполнительный директор фонда.

Ставленник Кремля в Крыму Сергий Аксенов ранее отмечал, что закон позволит обнулять кредиты до 5 миллионов рублей, взятые в украинских банках юридическими и физическими лицами.

Таким образом, все исполнительные производства в отношении крымских заемщиков, чьи кредиты не превышают данной суммы, будут прекращены, а все аресты должны быть сняты в течение 90 дней.

Аксаков отмечал, что закон касается и тех юридических лиц, которые имеют задолженность от 5 миллионов рублей и выше. Они также могут перейти во взаимоотношения с фондом.

Член Совета Федерации Ольга Ковитиди заявляла, что законопроект предусматривает и другие преференции для крымчан. Так, в случае погашения 50% долга остальные 50% списываются, а при погашении 40% долга списывается 20%.

Темы: Крым банки Росcия аннексия
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