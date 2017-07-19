40 тысяч жителей Луганщины остались без питьевой воды

641 просмотр
Среда, 19 июля 2017, 18:48

В Луганской области из-за обесточивания водоканалов 40 тысяч человек остались без питьевой воды.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз.

"В области сложилась чрезвычайная ситуация с энергообеспечением. В результате обесточивания водоканалов без питьевой воды остались более 40 тысяч человек и 30 объектов социальной инфраструктуры, в т.ч. детская областная больница", - написал он.

Он заявил, что не раз обращался в Кабмин с проблемой работы "ЛЭО".

"Бесперебойное энергоснабжение на сегодня зависит от стабилизации работы "ЛЭО". Предприятие находится в критическом финансово-экономическом состоянии", - написал он.

Украинская правда

Темы: Луганская область Донбасс
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Ни один "сепаратист" в Луганской области не сел в тюрьму 17 июля 2017, 14:03
Из-за невыплаты зарплат луганским шахтерам возбудили дело 17 июля 2017, 13:23
"Сепаратистские" дела Луганщины. Скрытая амнистия 17 июля 2017, 13:00
powered by lun.ua
Главные новости
В Минске осудили заявление ОРДО о "Малороссии"
Боевик-изверг, бежавший в Крым, может выйти на свободу
Дело Онищенко: Апелляционный суд отменил арест Постного
Глава АП: Между Гройсманом и Порошенко конфликта нет, есть дискуссии
Все новости
Исследование

Цель в жизни улучшает ваш сон

Тату

Где в Киеве набить временное тату