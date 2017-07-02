Израиль нанес удары по сирийской армии
Армия обороны Израиля нанесла удары по артиллерийским позициям сирийских военных к северу от Голанских высот, в ответ на снаряды, выпущенные с территории Сирии.
Об этом сообщили в Армии обороны Израиля (АОИ), пишет DW.com.
"В ответ на снаряды, выпущенные ранее сегодня по Израилю из Сирии, силы АОИ атаковали артиллерийские позиции сирийских военных, откуда велся огонь", - отмечается в заявлении израильского командования.
Удары были нанесены по артиллерийскому орудию к северу от Голанских высот - на территории, контролируемой войсками Башара Асада, уточняет издание The Jerusalem Post.
Израиль намерен привлекать "сирийский режим к ответственности за любые нарушения своих границ и действовать сообразно" этим обстоятельствам, пояснил бригадный генерал АОИ Ронен Манелис.
Ранее неоднократно сообщалось об атаках ВВС Израиля на территорию Сирии.
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