Журналисту УП запретили въезд в Беларусь

Журналистке "Украинской правды" Оксане Коваленко без объяснения причин запретили въезд в Беларусь.

Об этом она написала в facebook.

"Теперь я точно знаю, что мне запрещен въезд в Россию. Ну я туда и не ехала, правда. Ехала я в Минск по своим делам. Но РФ и Беларусь же "союзные государства", а потому сняли меня с поезда на границе и отправили в Украину назад", - написала она.

Коваленко заявляет, что белорусские пограничники скрывали причину запрета въезда в страну и никакого официального уведомления не вручили.

Однако журналистке удалось увидеть в базе пограничников, что ей запрещен въезд в Россию, а не Беларусь. При этом пограничники утверждали, что оба запрета не связаны между собой.

Кроме того белорусские пограничники, ссылаясь на приказ, который не смогли показать, для чего-то ее сфотографировали.

Как сообщалось, в мае прошлого года один из сайтов боевиков ОРДЛО опубликовал список украинских и зарубежных журналистов с их контактными данными, которые были аккредитованы в зоне АТО в начале конфликта.

В списке было более 1900 фамилий журналистов. Это сотрудники ведущих телеканалов, интернет-изданий, газет, журналов, местных каналов и местных изданий, в том числе журналисты УП. Вероятно именно с этим и связан запрет Коваленко на въезд в Россию.