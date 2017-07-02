Парубий: военные моряки вернут Крым Украине

Спикер ВР Андрей Парубий убежден, что военные моряки вернут Крым Украине и восстановят украинские военно-морские базы на полуострове.

Об этом говорится в его поздравлении ко Дню военно-морских сил ВСУ, размещенном на сайте парламента.

"Убежден, что украинские военные моряки придут в Крым, вернут его Украине и восстановят наши военно-морские базы на полуострове", - отметил Парубий.

Он напомнил о восстании украинских военных моряков на корабле СКР-112 в июле 1992 года.

Тогда военные моряки, которые приняли присягу на верность Украине, сразу после провозглашения независимости Украины подвергались давлению и преследованию со стороны командования Черноморского флота, которое сохраняло верность Москве.

21 июля 1992 года капитаны, которые приняли присягу на верность Украине, встретились с личным составом корабля СКР-112 и призвали моряков поднять на судне государственный сине-желтый флаг и перейти в новообразованные ВМС Украины.

"Однако россияне не захотели отпустить СКР-112. Начались преследования и перестрелка между кораблями, были задействованы даже военные самолеты. И только благодаря мужеству и преданности присяге и Украине сторожевой корабль СКР-112 поднял украинский государственный флаг и перешел в состав Военно-Морских Сил Украины", - напомнил Парубий, отметив, что это событие стало символом рождения нового военно-морского флота Украины.