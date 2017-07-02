За 2 дня в Украину не пустили 7 певцов из России

СБУ и пограничники не впустили в Украину 7 певцов из России за 2 дня.

Об этом сообщил вице-премьер Вячеслав Кириленко в Twitter.

Он также выступил за создание реестра организаторов, которые приглашают в Украину исполнителей, которые нарушили украинское законодательство.

СБУ та прикордонники не впустили 7 співаків із Росії за 2 дні. Може час спитати вже із тих, хто їх запрошує так наполегливо до України?!!! — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 2 июля 2017 г.

"Надо составить реестр организаторов, которые приглашают на фестивали и концерты нарушителей украинских законов из России. Чтобы за такими деятелями следить особенно", - написал он.

Треба скласти реєстр організаторів, які запрошують на фести і концерти порушників укр законів із Росії.Щоб таких діячів пильнувати особливо — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 2 июля 2017 г.

Как сообщалось 1 июля солиста группы "Dolphin" Андрея Лысикова не пустили в Украину из-за посещения аннексированного Россией Крыма.

1 июля группа должна была выступить в Киеве на фестивале "Atlas Weekend". По сообщению Лысикова, другие участники группы смогли въехать на территорию Украины и смогут выступить.

Музыкальный фестиваль "Atlas Weekend 2017" проходит в Киеве с 28 июня по 2 июля.

Украинская правда