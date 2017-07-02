Крым: Оккупанты дважды прекращали пропускные операции на админгранице
Российские службы дважды прекращали пропускные операции на админгранице с аннексированным Крымом.
Об этом 2 июля сообщил помощник начальника Херсонского пограничного отряда ГПСУ Иван Шевцов, пишет "Крым.Реалии".
"Оккупанты прекращали сообщение через так называемый пропускной пункт напротив КПВВ "Каланчак" с 11:30 до 15:00, и напротив КПВВ "Чаплинка" с 15:00 до 16:00", - сообщил Шевцов.
У пункта "Каланчак" к вечеру 2 июля ожидало в очереди около 30 машин, в районе "Чаплинки" - 18.
Очереди на админгранице с Крымом начали образовываться с утра 2 июля. В Госпогранслужбе утверждали, что возникновение очередей связано с замедлением пропускных операций российскими службами на подконтрольных им так называемых пунктах пропуска.
В свою очередь российские пограничники в возникновении очередей обвинили украинскую сторону.
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