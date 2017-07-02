Крым: Оккупанты дважды прекращали пропускные операции на админгранице

359 просмотров
Воскресенье, 2 июля 2017, 19:48

Российские службы дважды прекращали пропускные операции на админгранице с аннексированным Крымом.

Об этом 2 июля сообщил помощник начальника Херсонского пограничного отряда ГПСУ Иван Шевцов, пишет "Крым.Реалии".

"Оккупанты прекращали сообщение через так называемый пропускной пункт напротив КПВВ "Каланчак" с 11:30 до 15:00, и напротив КПВВ "Чаплинка" с 15:00 до 16:00", - сообщил Шевцов.

У пункта "Каланчак" к вечеру 2 июля ожидало в очереди около 30 машин, в районе "Чаплинки" - 18.

Очереди на админгранице с Крымом начали образовываться с утра 2 июля. В Госпогранслужбе утверждали, что возникновение очередей связано с замедлением пропускных операций российскими службами на подконтрольных им так называемых пунктах пропуска.

В свою очередь российские пограничники в возникновении очередей обвинили украинскую сторону.

Темы: Крым граница Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Разведка: оккупанты в Крыму не признают права собственности на землю 2 июля 2017, 13:28
Адвокат просит российские власти отпустить Чийгоза на похорон матери 2 июля 2017, 10:54
Путин подписал закон о включении прибережных вод Крыма в СЭЗ 2 июля 2017, 09:52
powered by lun.ua
Главные новости
В Киеве "заминировали" еще 4 станции метро
2 военных погибли, подорвавшись на мине возле Песков
Мониторинг заведений питания в Киеве: 30% приостановили деятельность
Сутки в АТО: террористы бьют из артиллерии, погибли двое бойцов ВСУ
Все новости
Культовый сериал

Исследователь подсчитал, кто из "Друзей" самый большой кофеман

6 фильмов июля

"Человек-паук", "Дюнкерк" и "Война за планету обезьян"