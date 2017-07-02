ОБСЕ: Боевики нарушают соглашения, проводят учения с боевой стрельбой

Боевики ОРЛО нарушают решение ТКГ, которое предусматривает запрет проведения учений с боевой стрельбой в зоне безопасности на Донбассе.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, опубликованном на сайте миссии.

По данным наблюдателей, в течение 30 июня вблизи подконтрольного "ЛНР" н.п. Молодежное миссия зафиксировала ориентировочно 50 выстрелов из стрелкового оружия, которые оценили как учения с боевой стрельбой в пределах зоны безопасности.

Миссия ОБСЕ также зафиксировала нарушения режима прекращения огня, которые произошли на участках разведения сил и средств в районе н.п. Станица Луганская и Золотое, и вооружение, расположенное с нарушением соответствующих линий отвода, с обеих сторон линии соприкосновения.

По данным наблюдателей, в Донецкой области зафиксировано уменьшение количества нарушений режима прекращения огня - примерно 200 взрывов против почти 1000 в предыдущем отчетном периоде.

"В Луганской области зафиксировано увеличение количества нарушений режима прекращения огня - почти 300 взрывов против около 33, зафиксированных ранее", - отметили в ОБСЕ.

В частности, боевая активность на Луганщине наблюдалась вечером 29 июня и во ночь на 30 июня в подконтрольном правительству н.п. Попасная, где наблюдатели зафиксировали разрывы минометных мин, минометные выстрелы и огонь из крупнокалиберных пулеметов, а также огонь из зенитной установки и артиллерии (122 мм и 152 мм), разрывы гранат автоматического гранатомета (АГС-17, 30 мм).

"Утром 30 июня наблюдатели миссии временно передислоцировались со своей передовой патрульной базы в Попасной", - отметили в ОБСЕ.

Как известно, 30 июня в штабе АТО заявили, что ночью НВФ ОРЛО обстреляли представительство CММ ОБСЕ, расположенное в н.п. Попасная Луганской области, применив запрещенные минскими соглашениями 82-мм минометы, а также зенитные установки и стрелковое оружие. По данным штаба, полевой офис миссии в Попасной эвакуировали из-за обстрела.

В свою очередь в миссии заявили, что ОБСЕ не эвакуировала своих представителей из Попасной из-за обстрелов, при этом зарегистрировала входящие и исходяие обстрелы в этом районе в ночь с 29 июня и рано утром 30 июня.

Украинская правда