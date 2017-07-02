ГосЧС: 379 населенных пунктов остаются обесточенными после непогоды

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Воскресенье, 2 июля 2017, 23:03

В результате осложнения погодных условий остаются обесточенными 379 населенных пунктов в шести областях.

Об этом 2 июля сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на 20:00 аварийно-восстановительными бригадами облэнерго было восстановлено электроснабжение в 366 населенных пунктах. 

"Осталось восстановить электроснабжение в 379 населенных пунктах в 6 областях, а именно: в Сумской - 167 н.п., Черкасской - 99 н.п., Черниговской - 36 н.п., Полтавской - 36 н.п, Киевской - 28 н. п. и Кировоградской - 16 н.п ", - сообщили в ГосЧС. 

По данным ведомства, коммунальные службы и подразделения ГосЧС провели работы по распилу и уборке деревьев.

"Районные и городские администрации решают вопрос о восстановлении кровель поврежденных домов частного сектора и социально-бытовой сферы", - говорится в сообщении.

Темы: погода
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