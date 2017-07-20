Оккупанты планируют оградить Крым

726 просмотров
Четверг, 20 июля 2017, 02:38

Оккупационные власти Крыма намерены построить защитные сооружения на админгранице между аннексированным полуостровом и материковой частью Украины.

О планах создавать сооружения на этой территории сообщил так называемый вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко, сообщает Крым.Реалии.

"Для Крыма одним из приоритетных вопросов является создание защитных сооружений в пограничной полосе, эти меры позволят усилить охрану на российско-украинском участке границы. Также важным остается вопрос обустройства территорий, прилегающих к автомобильным пунктам пропуска", - заявил он.

Сообщается, что на заседании так называемой пограничной комиссии приняли решение в период туристического сезона "увеличить пропускную способность пунктов" на админгранице, а также повысить их безопасность и защиту "с целью бесперебойного функционирования указанных пунктов пропуска".

Между тем, в Госпогранслужбе Украины отмечают снижение пассажиро-траспортного потока через админграницу по сравнению с прошлым годом. При этом оккупанты создают искусственные очереди на административной границе.

Темы: Крым оккупация
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
С туристов в Крыму будут взимать курортный сбор 19 июля 2017, 16:52
Боевик-изверг, бежавший в Крым, может выйти на свободу 19 июля 2017, 16:50
Теперь крымчанам смогут списывать долги перед банками Украины 19 июля 2017, 15:10
powered by lun.ua
Главные новости
В Киеве возле ТЦ неизвестные расстреляли мужчину из автомата
Химический магнат с бизнесом в Украине может стать послом США в России
День в АТО: 7 обстрелов со стороны боевиков, 1 погибший, ВСУ отвечали
В Минске осудили заявление ОРДО о "Малороссии"
Все новости
Образование

Родители и школа. Как это работает в Германии

Сказать "НЕТ!"

Как украинские девушки находили дело жизни