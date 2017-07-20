Под АП пишут черной краской: Кто убил Павла?

Шествие к годовщине убийства журналиста Павла Шеремета дошло до Администрации президента.



Сотни людей требуют активнее расследовать убийство журналиста Павла Шеремета и найти всех причастных к этому преступлению.



К ним никто из АП не вышел.

Люди пишут черной краской на асфальте "Кто убил Павла?".

Листки с этим же вопросом и знаками "?" участники акции держат в руках.

Они также зажигают свечи, как и на месте убийства Шеремета.



Люди требуют от украинских властей найти убийц известного белорусского, российского и украинского журналиста.



Среди участников акции – много украинских и иностранных журналистов. Они молча держат плакаты перед забором Администрации президента.



Примечательно, что на Банковой развеваются флаги Беларуси в честь визита президента этой страны Александра Лукашенко.



Колонна, которая сформировалась на перекрестке улиц Франко и Хмельницкого, где в прошлом году взорвали Шеремета, прошла к АП по центру города.



Далее колонна двинется к главному зданию Национальной полиции, которая ведет расследование убийства Шеремета.



Полицию упрекают в том, что резонансное убийство не продвинулся к раскрытию, хотя прошел целый год.



На протяжении всего маршрута колонны полиция находится рядом и перекрывает временно перекресток, чтобы колонна беспрепятственно прошла.