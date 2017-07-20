Под АП пишут черной краской: Кто убил Павла?

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Четверг, 20 июля 2017, 09:40

Шествие к годовщине убийства журналиста Павла Шеремета дошло до Администрации президента.

Сотни людей требуют активнее расследовать убийство журналиста Павла Шеремета и найти всех причастных к этому преступлению.

К ним никто из АП не вышел.

 

Люди пишут черной краской на асфальте "Кто убил Павла?".

 

Листки с этим же вопросом и знаками "?" участники акции держат в руках.

 

Они также зажигают свечи, как и на месте убийства Шеремета.

Люди требуют от украинских властей найти убийц известного белорусского, российского и украинского журналиста.

Среди участников акции – много украинских и иностранных журналистов. Они молча держат плакаты перед забором Администрации президента.

Примечательно, что на Банковой развеваются флаги Беларуси в честь визита президента этой страны Александра Лукашенко.

Колонна, которая сформировалась на перекрестке улиц Франко и Хмельницкого, где в прошлом году взорвали Шеремета, прошла к АП по центру города.

Далее колонна двинется к главному зданию Национальной полиции, которая ведет расследование убийства Шеремета.

Полицию упрекают в том, что резонансное убийство не продвинулся к раскрытию, хотя прошел целый год.

На протяжении всего маршрута колонны полиция находится рядом и перекрывает временно перекресток, чтобы колонна беспрепятственно прошла.

Темы: Дело Шеремета убийство СМИ Администрация президента
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