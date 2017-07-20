Полиции нечего сказать об убийцах Шеремета

Следователи не дают разрешения раскрыть новую информацию об убийстве журналиста Павла Шеремета.



Об этом заявил журналистам пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко под стенами здания МВД, куда в годовщину убийства пришли люди с требованием раскрыть преступление.



"Все, что могло не навредить следствию, руководство Нацполиции уже обнародовало на большой пресс-конференции 8 февраля. С тех пор следствие не позволяет нам обнародовать дополнительные сведения", - сказал Шевченко.



"Мы не можем сказать больше, потому что следствие хочет раскрыть это преступление", - заявил он, а на вопрос, сколько времени понадобится еще, представитель МВД ответил: "Столько, сколько необходимо следствию".



По его словам, в кругу причастных - "не один точно", но нет четкого подозреваемого или подозреваемых.



"Мы не можем похвастаться наличием подозреваемых", - констатировал Шевченко.



Он отметил, что была полемика, как квалифицировать дело: теракт или убийство, - но прокуратура выступила "арбитром" и решила, что дело следует расследовать как убийство.



В отношении экс-сотрудника СБУ Игоря Устименко, то Шевченко не стал раскрывать подробности его допроса, его "не уполномачивали" на это следователи.



"Мы признаем, что определенные просчеты могли быть, но они исправлены", - заверил Шевченко.



Он призвал журналистов делиться со следствием, если они располагают информацией



"Украинская правда"