Полиции нечего сказать об убийцах Шеремета
Следователи не дают разрешения раскрыть новую информацию об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Об этом заявил журналистам пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко под стенами здания МВД, куда в годовщину убийства пришли люди с требованием раскрыть преступление.
"Все, что могло не навредить следствию, руководство Нацполиции уже обнародовало на большой пресс-конференции 8 февраля. С тех пор следствие не позволяет нам обнародовать дополнительные сведения", - сказал Шевченко.
"Мы не можем сказать больше, потому что следствие хочет раскрыть это преступление", - заявил он, а на вопрос, сколько времени понадобится еще, представитель МВД ответил: "Столько, сколько необходимо следствию".
По его словам, в кругу причастных - "не один точно", но нет четкого подозреваемого или подозреваемых.
"Мы не можем похвастаться наличием подозреваемых", - констатировал Шевченко.
Он отметил, что была полемика, как квалифицировать дело: теракт или убийство, - но прокуратура выступила "арбитром" и решила, что дело следует расследовать как убийство.
В отношении экс-сотрудника СБУ Игоря Устименко, то Шевченко не стал раскрывать подробности его допроса, его "не уполномачивали" на это следователи.
"Мы признаем, что определенные просчеты могли быть, но они исправлены", - заверил Шевченко.
Он призвал журналистов делиться со следствием, если они располагают информацией
"Украинская правда"
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.