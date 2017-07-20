В МВД мгновенно смыли напоминание об убийстве Шеремета

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Четверг, 20 июля 2017, 13:27

После окончания акции посвященной годовщине убийства журналиста Павла Шеремета возле МВД в Киеве дворники сразу убрали принесенные цветы и свечи.

Об этом на своей странице в Facebook написала журналист Эльвина Сеитбуллаева и обнародовала видео.

Также они смыли надписи на асфальте "Кто убил Павла?".

Как известно, в четверг прошла акция посвящена годовщине убийства Павла Шеремета.           

Колонна вышла после 8 утра с места убийства Павла Шеремета, от перекрестка улиц Франко и Хмельницкого, прошла в Администрации президента - и пришла в МВД.

К участникам акции вышел представитель МВД Артем Шевченко.

Он сказал, что на последней пресс-конференции правоохранители рассказали об убийстве Шеремета все, что могли, - дальше следователи не позволяют ничего говорить.

Шевченко констатировал, что личности убийц журналиста не известны.

Как известно, Павлу Шеремета подложили взрывчатку под автомобиль - он погиб от взрыва утром 20 июля в центре Киева. Следствие склоняется к версии о профессиональных мотивах убийства, но ни организаторов, ни исполнителей взрыва не установило.

Amnisty International, посол Евросоюза и другие представители Запада требуют от украинской власти раскрыть убийство Шеремета.

Украинская правда

Темы: Дело Шеремета МВД криминал
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