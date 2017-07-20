Беларусь обещает впускать некоторых людей из запретного списка РФ

В МВД Беларуси отказываются назвать количество украинцев, которым запрещен въезд в Украину после унификации с Россией списков лиц, которым запрещен въезд в обе страны.

Об этом говорится в ответе Министерства внутренних дела Беларуси на запрос "Украинской правды".

В МВД напомнили, что соглашение между Беларусью и РФ о взаимном признании и порядке исполнения решений об отказе во въезде на территорию этих государств вступило в силу 30 ноября 2015 года.

Однако на просьбу УП показать динамику запретов на въезд гражданам украины до и после вступления в силу этого соглашения в МИД Беларуси отказали.

"Сведения, содержащиеся в списке лиц, въезд которых в Беларусь запрещен или нежелателен, в соответствии со статьей 17 закона <…> об информации, относятся к информации, распространение или предоставление которой ограничено. Исходя из вышеперечисленного, предоставить данные о количестве граждан Украины, которым 20 февраля 2011 года по настоящее время запрещен въезд в Беларусь (как белорусскими, так и российскими компетентными органами), не представляется возможным", - сказано в сообщении.

При этом, в МВД Беларуси заявили, что украинцы, которым запрещен въезд в РФ, при особых обстоятельствах могут попасть в Беларусь.

"Орган одной из стран вправе разрешить въезд или пребывание на своей территории иностранному гражданину в отношении которого уполномоченным органом государства другой страны принято решение об отказе во въезде. Обращаем внимание, что каждый случай разрешения въезда рассматривается в индивидуальном порядке", - ответили в МВД.

В ответе также добавили, что такими органами являются МВД Беларуси и Госпогранкомитет Беларуси.

Как известно, 2 июля 2016 года в Беларусь не впустили журналиста "Украинской правды" Оксану Коваленко, поскольку оказалось, что ей запрещен въезд на территорию этой страны. Пограничник объяснил, что поскольку Россия и Беларусь являются "союзными государствами", то ей запрещен въезд в обе эти страны.

Коваленко утверждает, что очевидно, инициатором этого запрета является Россия. Соответствующую надпись она увидела на мониторе пограничника Беларуси.

Кроме того, есть случаи, когда украинцев впускают в Беларусь, однако ночью приходят в гостиницу, задерживают и насильно выдворяют из Беларуси.

В ночь на 11 февраля в Минске задержали украинского писателя Сергея Жадана, ему было сообщено о запрете въезда в Беларусь на неопределенный срок. Впоследствии этот запрет отменили.

Всего в списке лиц, которым запрещен въезд в Беларусь и Россию, находится 300 тысяч украинцев.

В то же время на днях в беларусском городе Могилев заметили автомобиль с номерными знаками террористической организации "ЛНР".

В июне 2017 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о формировании единого миграционного и визового пространства на территории России и Беларуси.

Оксана Коваленко, УП