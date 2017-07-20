НАПК решило полностью проверить декларацию Тимошенко

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Четверг, 20 июля 2017, 16:02

Национальное агентство по предотвращению коррупции начало полную проверку электронной декларации председателя фракции "Всеукраинское объединение "Батькивщина" в Верховной Раде Юлии Тимошенко 2015 и 2016 годы.

Соответствующее решение было принято на заседании агентства в четверг, передают Украинские Новости.

Полная проверка деклараций Тимошенко начата на основании информации Генеральной прокуратуры.

Согласно порядку, полная проверка декларации длится 60 календарных дней со дня принятия решения о проведении проверки.

В случае необходимости сроки проведения проверки декларации могут быть продолжены, но не более чем на 30 календарных дней.

Как известно, в электронной декларации 2015 года Тимошенко указала, что имеет 485 971 грн на банковском счете и 318 тысяч гривен наличных.

По 2016 она задекларировала 876 тысяч 724 гривен доходов, а ее муж Александр - 3 миллиона 112 тысяч 710 гривен за 2016 год.

Движение "Чесно", проведя исследования, сообщало, что партия "Батькивщина", которая задекларировала 7,5 млн грн пожертвований от граждан, часто фальсифицирует происхождения этих средств.

Темы: Тимошенко НАПК декларации
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