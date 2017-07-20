Полиции Донетчины представили нового руководителя – Невгада

799 просмотров
Четверг, 20 июля 2017, 16:19

Коллективу Главного управления Нацполиции Донецкой области представили нового руководителя - Виталия Невгада.

Об этом сообщает в четверг официальный сайт полиции Донбасса.

До этого Невгад занимал должность заместителя начальника Главного управления Нацполиции в Донецкой области-начальника следственного отдела.

Экс-глава полиции Донецкой области генерал Вячеслав Аброськин, который 19 июля был назначен на пост первого заместителя председателя Нацполиции Украины, подчеркнул, что Невгад входил в команду профессионалов, которые "возродили полицию Донетчины".

 

"Это грамотный, профессионально подготовленный офицер. Уверен, он достойно будет выполнять свои обязанности, подхватит и разовьет дальше все наши проекты, и полиция Донетчины пойдет еще дальше", - отметил Аброськин.

Новый глава полиции Донетчины отметил, что осознает всю ответственность работы в зоне АТО и готов нести ее вместе с четырёхтысячных коллективом, который "считается лучшим в стране".

 

*** Виталий Невгад родился 10 мая 1973 года в Белоцерковском районе Киевской области.
Службу в правоохранительных органах начал в 1994 году в Белоцерковском горуправлении милиции.

С 2010 года работал заместителем начальника следственного управления ГУМВД в Киевской области.

В зоне проведения антитеррористической операции – с декабря 2014 года.

Темы: полиция Донецкая область
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Следствию по делу Шеремета не хватает данных из РФ и показаний Клименко 20 июля 2017, 12:02
Расстрел россиянина в Киеве: появились подробности убийства 20 июля 2017, 11:33
Под МВД требуют найти убийц Шеремета 20 июля 2017, 10:30
powered by lun.ua
Главные новости
В штабе АТО уточнили потери: один боец попал в плен
НАПК решило полностью проверить декларацию Тимошенко
ОБСЕ: Убийство Шеремета не может оставаться нераскрытым
Боевики хотели прорваться под Красногоровкой: 4 бойца погибли
Все новости
История

Уважаемый товарищ Олег! Переписка Ольжича и Коновальца

Приятного аппетита!

8 способов упростить любой рецепт, но не испортить блюдо