Полиции Донетчины представили нового руководителя – Невгада
Коллективу Главного управления Нацполиции Донецкой области представили нового руководителя - Виталия Невгада.
Об этом сообщает в четверг официальный сайт полиции Донбасса.
До этого Невгад занимал должность заместителя начальника Главного управления Нацполиции в Донецкой области-начальника следственного отдела.
Экс-глава полиции Донецкой области генерал Вячеслав Аброськин, который 19 июля был назначен на пост первого заместителя председателя Нацполиции Украины, подчеркнул, что Невгад входил в команду профессионалов, которые "возродили полицию Донетчины".
"Это грамотный, профессионально подготовленный офицер. Уверен, он достойно будет выполнять свои обязанности, подхватит и разовьет дальше все наши проекты, и полиция Донетчины пойдет еще дальше", - отметил Аброськин.
Новый глава полиции Донетчины отметил, что осознает всю ответственность работы в зоне АТО и готов нести ее вместе с четырёхтысячных коллективом, который "считается лучшим в стране".
*** Виталий Невгад родился 10 мая 1973 года в Белоцерковском районе Киевской области.
Службу в правоохранительных органах начал в 1994 году в Белоцерковском горуправлении милиции.
С 2010 года работал заместителем начальника следственного управления ГУМВД в Киевской области.
В зоне проведения антитеррористической операции – с декабря 2014 года.
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