Полиции Донетчины представили нового руководителя – Невгада

Коллективу Главного управления Нацполиции Донецкой области представили нового руководителя - Виталия Невгада.



Об этом сообщает в четверг официальный сайт полиции Донбасса.



До этого Невгад занимал должность заместителя начальника Главного управления Нацполиции в Донецкой области-начальника следственного отдела.

Экс-глава полиции Донецкой области генерал Вячеслав Аброськин, который 19 июля был назначен на пост первого заместителя председателя Нацполиции Украины, подчеркнул, что Невгад входил в команду профессионалов, которые "возродили полицию Донетчины".

"Это грамотный, профессионально подготовленный офицер. Уверен, он достойно будет выполнять свои обязанности, подхватит и разовьет дальше все наши проекты, и полиция Донетчины пойдет еще дальше", - отметил Аброськин.

Новый глава полиции Донетчины отметил, что осознает всю ответственность работы в зоне АТО и готов нести ее вместе с четырёхтысячных коллективом, который "считается лучшим в стране".

*** Виталий Невгад родился 10 мая 1973 года в Белоцерковском районе Киевской области.

Службу в правоохранительных органах начал в 1994 году в Белоцерковском горуправлении милиции.

С 2010 года работал заместителем начальника следственного управления ГУМВД в Киевской области.

В зоне проведения антитеррористической операции – с декабря 2014 года.