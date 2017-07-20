НАПК выявило неточности в е-декларации Полторака

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Четверг, 20 июля 2017, 17:45

Национальное агентство по предотвращению коррупции выявило нарушения в электронной декларации министра обороны Степана Полторака за 2015 год.

Соответствующий вывод был утвержден на заседании агентства в четверг, передают "Українські новини".

В ходе проверки декларации установлено, что при внесении сведении в декларацию относительно прав совместной собственности на квартиру площадью 89 кв. м (министру принадлежит 33,3%) Полторак не указал информацию о совладельцах.

Также министр задекларировал 266 498 гривен зарплаты от Министерства обороны.

В тоже время указанная сумма дохода была получена от двух юридических лиц, а именно: от расчетно-кассового отдела Минобороны (114,3 тыс. гривен) и от самого министерства (152,2 тыс. гривен).

Кроме того, хозяйственно-финансовый департамент секретариата министерства выплатил Полтораку 1 288 гривен, в том числе 679 гривен как дополнительное благо и 609 гривен - как стоимость призов победителям и призерам спортивных соревнований.

Как пояснил сам Полторак, указанные доходы были получены в виде подарков, сумма которых не превышает 5 минимальных зарплат, поэтому не были указаны в декларации.

По результатам проверки декларации фактов совмещения и конфликта интересов у Полторака не установлено.

В итоге НАПК решило, что Полторак при подаче декларации за 2015 год нарушил требования п. 2 и 7 ч. 1 ст. 46 закона "О предотвращении коррупции".

При этом отсутствуют основания для привлечения Полторака к административной или уголовной ответственности.

Темы: НАПК декларации
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