НАПК не нашла криминала в декларациях 9 министров

Национальное агентство по предупреждению коррупции не нашла оснований для привлечения 9 членов правительства к административной или уголовной ответственности.

Об этом в четверг сообщает пресс-служба ведомства.

Соответствующие решения приняли сегодня члены НАПК относительно вице-премьер-министра Павла Розенко, министра обороны Степана Полторак, министра социальной политики Андрея Ревы, министра экологии и природных ресурсов Остапа Семерака, министра информационной политики Юрия Стеця, министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, министра культуры Евгения Нищука, министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадима Черныша и министра инфраструктуры Владимира Емельяна.

По информации НАПК "задекларированные активы чиновников соответствуют данным, полученным из имеющихся источников, точность оценки задекларированных активов отражена субъектами декларирования верно, при проверке на наличие конфликта интересов и на наличие признаков незаконного обогащения не обнаружено нарушений".

Как известно, НАПК в мая заявила, что проводит полную проверку электронных деклараций 2015 года 96 человек.

Украинская правда