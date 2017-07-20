Полякову в пятницу выберут мэру пресечения
Соломенский районный суд Киева в пятницу рассмотрит ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения народному депутату из "Народного фронта" Максиму Полякову.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.
Указывается, что заседание начнется в 10:00.
Как известно, Полякова подозревают в получении взятки.
11 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности нардепа Максима Полякова.
Украинская правда
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.