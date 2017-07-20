Полякову в пятницу выберут мэру пресечения

Соломенский районный суд Киева в пятницу рассмотрит ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения народному депутату из "Народного фронта" Максиму Полякову.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Указывается, что заседание начнется в 10:00.

Как известно, Полякова подозревают в получении взятки.

11 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности нардепа Максима Полякова.

Украинская правда