Нацполиция попросила 14 стран помочь в деле Шеремета - Князев

Нацполиция разослала 14 запросов об оказании международной правовой помощи в расследовании дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом "Украинской правде" сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.

"В рамках международно-правовой помощи мы воспользовались возможностью взаимодействия с другими странами и направили 14 запросов об оказании международной правовой помощи. От некоторых уже получили ответы", - отметил он.

Князев выразил надежду, что недавно ратифицированное соглашение с Европолом поможет в раскрытии преступления.

"В этом деле отрабатывается каждое звено, каждое направление и зацепка. Мы постоянно возвращаемся к отработанному массиву информации, в том числе и видеозаписям, проверяя и сопоставляя с информацией, полученной на следующих этапах", - заявил он.

"Сейчас версии покушения касательно ошибки в выборе объекта и конфликтных ситуаций в личной жизни не рассматриваются как приоритетные", - добавил глава Нацполиции.

Он считает, что преступники четко знали, что делали, профессионально готовились к преступлению, понимали, кому закладывали взрывчатку, и им было все равно пострадает при этом кто-то еще или нет.

"Мы делаем все возможное для раскрытия этого преступления, но большая открытость процесса, к сожалению, может навредить следствию и людям, которые тем или иным образом имеют отношение к этому делу", - сказал Князев.

Как известно, утром 20 июля в Киеве и Минске почтили память Шеремета.

Журналисту подложили взрывчатку под автомобиль - он погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года в центре Киева. Следствие склоняется к версии о профессиональных мотивах убийства, но ни организаторов, ни исполнителей взрыва не установило.



Amnisty International, посол Евросоюза и другие представители Запада требуют от украинской власти раскрыть убийство Шеремета.

Оксана Коваленко, Саша Ночь, УП