Боевики обстреляли беспилотник миссии ОБСЕ

Беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обстреляли в поселке Трудовское.

Об этом говорится в Twitter-сообщении СММ.

"В беспилотный летательный аппарат СММ ОБСЕ стреляли из стрелкового оружия в поселке Трудовское Петровского района Донецка", - отметили в миссии.

Согласно сообщению, БПЛА приземлился безопасно.

В СММ ОБСЕ назвали обстрел "явным неуважением к Минским соглашениям".

Как известно, поселок Трудовское расположен на неподконтрольной украинскому правительству территории.

Украинская правда