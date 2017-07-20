Боевики обстреляли беспилотник миссии ОБСЕ
Беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обстреляли в поселке Трудовское.
Об этом говорится в Twitter-сообщении СММ.
"В беспилотный летательный аппарат СММ ОБСЕ стреляли из стрелкового оружия в поселке Трудовское Петровского района Донецка", - отметили в миссии.
Согласно сообщению, БПЛА приземлился безопасно.
В СММ ОБСЕ назвали обстрел "явным неуважением к Минским соглашениям".
Как известно, поселок Трудовское расположен на неподконтрольной украинскому правительству территории.
Украинская правда
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