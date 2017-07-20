День в АТО: 20 обстрелов, 4 погибших, 7 раненых, 1 - в плену

Пророссийские боевики в четверг активизировались, и с начала суток 20 раз нарушили перемирие.

Как сообщает пресс-центр АТО, по состоянию на 18:00 в результате обстрелов погибли 4 военных, 7 получили ранения.



"Вопреки всем договоренностям, боевики не только применяли запрещенное вооружение, но и пытались прорвать оборону сил АТО", - говорится в сообщении.

Согласно информации, наиболее горячо было на Мариупольском направлении.

"Начиная с часу ночи и почти до 8 утра бандформирования со стороны Старомихайловки вели огонь по нашим опорным пунктам вблизи Красногоровки из артиллерии калибра 122 миллиметра, минометов калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", - отметили в пресс-центре АТО.

"Около 4 утра противник, усилив огневой натиск, выпустил по позициям сил АТО из переносной реактивной пусковой установки "Град-П" 10 снарядов и применил танк. В это же время, под огневым прикрытием, около 20 боевиков приблизились к нашим позициям", - сообщили в штабе, добавив, что тогда завязался бой, в ходе которого бойцы ВСУ применили гранатометы и стрелковое оружие, и заставили преступников отступить.

Во время этого боевого столкновения, трое украинских военных погибли, семеро получили ранения, а один боец ​​попал в плен боевиков.

Незаконные вооруженные формирования ночью также из танка били по домам мирных жителей Красногоровки.

"На Донецком направлении, около часу ночи, в результате обстрела враждебным снайпером нашего опорного пункта вблизи Новгородского, погиб украинский военный. Кроме того, бандиты из гранатометов и стрелкового оружия вели огонь по окрестностям Авдеевки, шахте Бутовка, а из минометов различных калибров били по Невельскому и Новгородскому", - рассказали в штабе.

На Луганском направлении с полуночи под огнем гранатометов боевиков и стрелкового оружия оказались позиции ВСУ в Трехизбенке, Новоалександровке, Новозвановке и Донце. А в 15 часов боевики дважды били из минометов калибра 82 миллиметра по Крымскому.

Вооруженные Силы Украины 9 раз открывали ответный огонь, используя, в основном, стрелковое оружие и гранатометы, - отметили в пресс-центре АТО.

Украинская правда