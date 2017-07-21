Найцікавіше: 2004. Шахтарі вимушені нехтувати небезпекою 2011. Як суддю Кірєєва зробили героєм переходів 2014. Військові звільнили Торецьк 2015. Гречка Корбана і черга у 10 годин

2001, субота

Проросійські маргінали об’єднуються в "Російський блок" для участі в парламентських виборах 2002 р. Майбутній голова блоку Олександр Свистунов озвучив два його гасла: "за російську мову" і "російська єдність".

2002, неділя

6 гірників загинули через вибух метану в шахті "Ювілейна" в Дніпропетровській області. Ще 15 робітників отримали травми і хімічні опіки. Пожежу, що виникла внаслідок викиду газу, вдалося загасити.

2004, середа

– Британська "Індепендент" написала про долю українських шахтарів, які свідомо нехтують правилами безпеки, бо можуть втратити заробіток. "Зубожілі робітники настільки залежать від небезпечної роботи, що часто відмикають свої детектори метану, аби не припиняти працювати для перевірки шахт", - зазначає видання.

Напередодні на шахті "Краснолиманська" в Донецькій області стався вибух метану. Загинули 37 гірників.

– Лідер "Нашої України" Віктор Ющенко заявив, що Олега Тягнибока виключили з фракції. Це сталося через його ксенофобські заяви на мітингу на Івано-Франківщині.

2005, четвер

Міліція має навчити своїх працівників службовій етиці та правилам спілкування із громадянами. Відповідне доручення МВС дав президент Віктор Ющенко.

2006, п’ятниця

"Зрада – вона і є зрада. Її можна сотні раз загорнути у блакитний прапор "Об’єднання країни", або у малинову хустку "моральності та порядку", але її сіра убогість неодмінно проступить на поверхню". Юлія Тимошенко попереджає Віктора Ющенка, що підтримка кандидатури Віктора Януковича на пост прем’єра буде сприйматися як зрада, і пропонує перевибори.

А у Антикризовій коаліції погрожують: якщо Ющенко не погодиться на Януковича, йому можуть влаштувати імпічмент.

2008, понеділок

Надходження від кінопрокату в Україні за півроку зросли на 4%. Ці цифри стали своєрідною відповіддю тим, хто вважав, що через обов’язковий переклад або субтитрування фільмів українською глядачі перестануть ходити у кінотеатри.

2009, вівторок

– ДАІ Севастополя вже в другий раз затримала автомобілі Чорноморського флоту Росії, які перевозили по місту крилаті ракети. В Росії відповіли, що можуть перевозити ракети, бо це відповідає домовленостям по базуванню флоту в регіоні.

– Віце-президент США Джозеф Байден зустрівся з керівництвом України, запевнив у підтримці країни та випив Кока-коли з президентом Ющенко.

2010, середа

– Три з половиною години Перший національний транслював богослужіння в Одесі, яке проводив патріарх Московський і всія Русі Кирило.

– Ніяких нових автомобілів, дорогої техніки та ремонтів кабінетів – наказав чиновникам прем’єр Микола Азаров. І пригрозив припинити бюджетне фінансування тим, хто його не послухається.

2011, четвер

– "Кірєєв – герой" – такі графіті стали з’являтися у Києві. І тепер стало зрозуміло – чому. Партія регіонів утримує групу, яка розклеює по місту листівки проти Юлії Тимошенко, робить графіті на підтримку одіозного судді Родіона Кірєєва, а тепер намагається імітувати побиття людей нардепами з БЮТ. Про це все розповів колишній учасник цієї групи Павло Целовальников.

У ПР заявили про спробу їхньої дискредитації та запропонували звертатися до правоохоронців, а не ЗМІ.

– Юлія Тимошенко витратила з кредитної картки, що належить компанії "Сомоллі Інтерпрайзес", більше мільйона гривень на особисті потреби. Про це заявив в.о. генпрокурора Ренат Кузьмін.

В БЮТ оцінили це як фіаско ГПУ: мовляв, прокуратура не знайшла інших приводів для дискредитації Тимошенко й витягла історію 15-річної давнини.

2012, субота

По 20 гривень змогли заробити школярі за участь у зустрічі з лідером КПУ Петром Симоненко в Одесі.

2013, неділя

В Донецьку невідомі побили Олега Богданова, активіста "Дорожнього контролю" – проекту, який захищає водіїв від протиправних дій співробітників міліції.

2014, понеділок

– Два потяги з тілами загиблих пасажирів літака Боінг-777 Малайзійських авіаліній вирушили у Харків.

А Росія продовжує спроби звинуватити у катастрофі Україну – тепер навіть натякає на змову із США.

– П’ять мирних жителів загинули за добу у Донецьку в результаті бойових дій.

– Українські військові підняли прапор над Торецьком Донецької області (на той момент ще мав назву Дзержинськ) і взяли під контроль селище Піски.

2015, вівторок

– По 10 годин простояли мешканці Чернігова у черзі за безкоштовними продуктовими наборами від кандидата в нардепи Геннадія Корбана. Той балотується у 205 окрузі й конкурує з головою ДУС Сергієм Березенком.

– 4,1 млрд гривень вивів "Дельта Банк" Миколи Лагуна на своїх співробітників, підозрює ГПУ. Ці гроші – частина з 10 млрд, який банк отримав від НБУ у 2014 році у вигляді рефінансування.

В березні 2015 банк був віднесений до категорії неплатоспроможних.

– Генпрокурор Віктор Шокін просить Верховну Раду зняти недоторканість з депутата фракції Радикальної партії Андрія Лозового. Того підозрюють у вчиненні правопорушень "проти основ національної безпеки України, громадського порядку, авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та правосуддя у період з грудня 2014 по липень 2015 року".

Тим часом сам Лозовий засвітився в інциденті з побиттям скандаліста Олексія Дурнєва.

2016, четвер

– Слідство у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета схиляється до версії, що ціллю злочинців був саме він. За даними слідства, вибухівки було закладено стільки, щоб зачепити лише водія, а не пасажирів.

Шеремет загинув 20 липня в результаті вибуху авто, яке належить керівнику УП Олені Притулі.

– Бойовики "ДНР" ввели свою адміністрацію на Донецький електрометалургійний завод, що належить компанії "Мечел". Майно заводу збираються передати іншому підприємству.

– "Пристрій з утримувачем та насадкою" – так одна з київських лікарень описала у системі електронних закупівель Prozorro швабру для миття підлоги. І закупила 50 швабр за 123 тисячі гривень.

Рустем Халілов, для УП