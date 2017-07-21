Прокурор подписал подозрение экс-замглавы АП Чмырю

Прокурор подписал уведомление о подозрении в совершении ряда преступлений экс-заместителю главы АП времен Виктора Януковича, депутату Юрию Чмырю.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган на странице в Facebook.

"20 июля 2017 года, прокурор Сумской области Виталий Матвийчук подписал уведомление о подозрении бывшему высокопоставленному чиновнику из окружения Януковича, а в настоящее время депутату Сумского областного совета Юрию Чмырю в сокрытии паспорта, подделке и использовании поддельных официальных документов, а также в декларировании недостоверных сведений", - сообщила она.

Досудебным расследованием установлено, что после бегства Януковича из страны, Чмырь, чтобы скрыть больше число сделок с дорогостоящим имуществом, решил получить новый украинский паспорт.

"Реализуя задуманное, бывший чиновник обратился с заявлением в соответствующее учреждение о якобы утере паспорта по собственной неосторожности, на основании чего получил новый документ, удостоверяющий личность. В дальнейшем подозреваемый использовал так называемый потерянный паспорт для совершения юридически значимых нотариальных действий", - написала Сарган.

Кроме того, Чмырь не указал свою дочь в качестве члена семьи, чтобы не вносить ее в декларацию, так как она владеет большим количеством недвижимости. Всего 20-летняя неработающая дочь подозреваемого имеет в собственности недвижимое имущество и корпоративные права на сумму около 40 млн грн.

Действия Чмыря квалифицированы по ч. 1 ст. 357 (умышленное сокрытие официального документа), ч.ч.1, 4 ст. 358 (подделка и использование заведомо поддельного документа) и ст. 3661 (декларирование недостоверной информации) УК Украины.

Отмечается, что бывший чиновник не явился по вызову в прокуратуру, поэтому сообщение о подозрении вручено руководителю жилищно-эксплуатационной организации и адвокату подозреваемого, поскольку дверь квартиры течение дня никто не открыл.

Прокуратура уже готовит ходатайство в суд об избрании Чмырю меры пресечения.

Как сообщалось, у Генпрокуратуры есть данные о причастности экс-заместителя главы Администрации президента Юрия Чмыря к силовому разгону участников Евромайдана, но подозрения по этому делу ему пока не выдвинули.