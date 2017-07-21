Литва поддержала размещение в Балтии американских комплексов ПВО

Президент Литвы Даля Грибаускайте высказалась за постоянное размещение в Балтии американских противоракетных комплексов Patriot.

Об этом она заявила в ходе учений по противовоздушной обороне с участием сил НАТО на севере Литвы, передает Радио Свобода.

По ее словам, это необходимо для сдерживания России.

США впервые доставили в Литву комплекс Patriot для участия в маневрах. Сейчас Литва, Латвия и Эстония имеют на вооружении лишь ракеты малой дальности. На саммите НАТО в Брюсселе в июле президент Литвы назвала противовоздушную оборону стран Балтии "самым слабым звеном" на восточной границе военного союза.

В июне Североатлантический союз завершил переброску 4500 военных в страны Балтии и Польшу. В НАТО заявили, что это является ответом на агрессивные действия России в Украине и размещение российских баллистических ракет в Калининграде. Россия считает наращивание военного присутствия НАТО у своих границ "угрозой безопасности".