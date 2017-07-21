У берегов Турции произошло мощное землетрясение

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Пятница, 21 июля 2017, 03:35

Землетрясение магнитудой 6,7 балла произошло у побережья Турции, вызвав цунами в Средиземном море.

Об этом сообщает Daily Mail.

Подземные толчки начались в 1:31 ночи по местному времени (совпадает с киевским). Эпицентр находился в море примерно в 6,4 км к югу от турецкого города Бодрум.

Очевидцы сообщили, что также было несколько афтершоков.

В городе Мармарис были затоплены прибрежные отели. Толчки также ощущались на Крите.

Губернатор турецкой провинции Мугла сообщил, что в результате землетрясения несколько людей получили небольшие травмы.

Мэр Бодрума заявил, что землетрясение спровоцировало трещины в некоторых старых зданиях.

Темы: Турция стихийное бедствие
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