У берегов Турции произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,7 балла произошло у побережья Турции, вызвав цунами в Средиземном море.

Об этом сообщает Daily Mail.

Подземные толчки начались в 1:31 ночи по местному времени (совпадает с киевским). Эпицентр находился в море примерно в 6,4 км к югу от турецкого города Бодрум.

Очевидцы сообщили, что также было несколько афтершоков.

В городе Мармарис были затоплены прибрежные отели. Толчки также ощущались на Крите.

Губернатор турецкой провинции Мугла сообщил, что в результате землетрясения несколько людей получили небольшие травмы.

Мэр Бодрума заявил, что землетрясение спровоцировало трещины в некоторых старых зданиях.

Eyewitnesses said there were several aftershocks up to a magnitude of 5.8 https://t.co/Su8mWo2F1v pic.twitter.com/Uf3bRgfGqp