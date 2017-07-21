Назначен и.о. председателя правления ПриватБанка

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Пятница, 21 июля 2017, 06:14

Глава правления ПриватБанка Александр Шлапак покидает свою должность.

Об этом FinClub сообщили в ПриватБанке.

20 июля во время заседания члены наблюдательного совета удовлетворили просьбу Шлапака об отставке с должности главы.

Исполняющим обязанности председателя правления банка была назначена Галина Пахачук.

Ранее Шлапак сообщал, что наблюдательный совет Приватбанка рассмотрит заявление о его отставке 20 июля.

Напомним, 21 декабря 2016 года Приватбанк официально перешел в государственную собственность.

Темы: Приват
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