Украинцы от землетрясения в Греции и Турции не пострадали – МИД
По предварительным данным, граждане Украины от землетрясения в Греции не пострадали.
Об этом сообщает департамент консульской службы Министерства иностранных дел в Twitter.
"Консул в Греции сообщает, что по предварительным данным украинцы не пострадали в результате землетрясения", – говорится в сообщении.
Консул у #Греція повідомляє, що за попередніми даними українці не постраждали внаслідок землетрусу. pic.twitter.com/tdPdUSo83H— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) July 21, 2017
О пострадавших в Турции информации тоже пока не поступала.
#Землетрус в #Греція, #Туреччина. Консул повідомляє, що станом на 08:00 інформація про постраждалих не надходила.— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) July 21, 2017
Департамент даёт экстренные номера: в Греции +30 693 276 56 06 в Турции +90 539 550 98 98.
Как известно, в Турции и Греции произошло землетрясение в 6,7 баллов, эпицентр которого находился в Эгейском море. В Греции уже известно о двух погибших и более 100 пострадавших.
Алена Рощенко, УП
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