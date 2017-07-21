"Суд" в Крыму отказал украинцу Балуху в повторных экспертизах

Подконтрольный России так называемый суд в Крыму отклонил ходатайство защиты украинского активиста Владимира Балуха о повторном проведении экспертиз.

Об этом пишет "Крим.Реалии".

"На очередном заседании подконтрольного России Раздольненского районного суда в аннексированном Крыму по делу украинского активиста Владимира Балуха тот заявил отвод судье в связи с предвзятым отношением к делу. Однако суд расценил это утверждение активиста как безосновательное", - говорится в сообщении.

Кроме того, рассказывает издание, судьи отклонили ходатайство Балуха о повторном проведении экспертиз, которые, по словам его адвокатов, были проведены не в том объеме, которого требовала защита.

Также суд не стал откладывать дату следующего заседания, несмотря на отсутствие адвоката Балуха Дмитрия Динзе, который находится на учебе.

Следующее заседание назначили на 14:00 24 июля.

Сотрудники ФСБ России, вызванные в качестве свидетелей по делу Владимира Балуха, не явились 20 июля на допрос в суде. Отсутствие силовиков объяснили командировкой, при этом само судебное заседание началось с опозданием на час.

Как сообщалось, ФСБ задержала Балуха утром 8 декабря 2016 года. Российские силовики заявили, что на чердаке дома, где живет активист, обнаружили 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Также подконтрольная Кремлю власть Крыма требует от Владимира Балуха снять установленную 29 ноября на стене его дома табличку "Улица Героев Небесной сотни, 18".

По мнению самого Балуха, внимание к нему со стороны полиции обусловлено ​​его открытой проукраинской позицией - на территории дома мужчины на флагштоке постоянно был прикреплен государственный флаг Украины.